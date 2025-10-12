Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü: Görenler gece yarısı akın etti

Uludağ'da kar yağışı ile birlikte, zirve beyaz örtüye kavuştu. Kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerine çıkarken vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden gece yarısı Uludağ'a akın etti.

Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü: Görenler gece yarısı akın etti

Kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sağanak yağışın ardından akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.

Hava sıcaklığı -1 ila 2 derece arasında seyrederken kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerinde ölçüldü.

Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü: Görenler gece yarısı akın etti - 1 Kar kalınlığı 5 santimetreyi bulan Uludağ'da vatandaşlar kar topu oynadı. 

Sezonun ilk karını gören vatandaşlar zirveye akın etti. Gece saatlerinde -1 derecede kar topu oynayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Uludağ'da sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...