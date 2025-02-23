Uludere’de iş makinesinin üzerine çığ düştü
Şırnak’ın Uludere ilçesinde yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesinin operatörü olaydan yaralı olarak kurtuldu.
Uludere ilçesine bağlı Yemişli bölgesinde yol açma çalışmaları yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Operatör M.Z.E. yaralı kurtulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
M.Z.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş makinesinin çıkartılması için çalışma başlatıldı.
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