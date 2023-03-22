Ulus Musevi Lisesi'ne maçta Nazi selamı için özür ziyareti

Üsküdar Amerikan Lisesi, Ulus Musevi Lisesi'ne özür ziyaretin bulundu.

Türk Yahudi Toplumu, Üsküdar Amerikan Lisesi'ne sorumluluk anlayışından dolayı teşekkür etti ve toplumun tarihi gerçekler konusunda bilinçlenmesinin önemini hatırlattı.

Üsküdar Amerikan Lisesi de gerekli cezaların verildiğini kaydetti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de soruşturması sürüyor. "Üsküdar Amerikan Lisesi" ile "Ulus Özel Musevi Lisesi" futbol takımları 14 Mart'ta karşı karşıya gelmiş, Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularından bazıları gol sevinci yaşarken Nazi selamı vermişti.