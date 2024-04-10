Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı 2024 yılı başvuruları, 28 Aralık 2023 –10 Mart 2024 tarihleri arasında "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden alındı.

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?



Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;



Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),



Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri



Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.



Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.