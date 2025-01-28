Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kayıt ekranı 2025: UTTS kaydı ne zaman ve nasıl yapılır?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kaydının ne zaman ve nasıl yapılacağı, binlerce sürücünün merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Darphane tarafından alınan karara istinaden akaryakıt istasyonlarında kullanılan mevcut Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) tabanca okuyucularının, UTTS ile uyumlu Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazları ile bedelsiz olarak değiştirilmesi amacıyla, açıklanan kapsamda “Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı” uygulanmasına karar verilmişti. Peki, 2025 UTTS kaydı ne zaman ve nasıl yapılır?
2025 UTTS kaydı için araştırmalar hız kazanmaya başladı. 31 Aralık 2024 tarihinde sonra UTTS kaydı yaptıracak olan araç sahipleri güncel ücret tarifesine göre UTTS kayıtlarını yaptıracak. Peki, 2025 UTTS kaydı ne zaman ve nasıl yapılır?
UTTS KAYDI NE ZAMAN YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişteki yoğunluk nedeniyle kayıt tarihi 31 Ocak 2025'e uzatıldı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolanlar donanım fiyatlarında yıl sonunda yaşanacak artıştan etkilenmeyecek.
1-31 Ocak 2025 tarihlerinde kayıt yaptırılması halinde 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek. Bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerinin vergi indiriminde kullanılması uygulaması sürecek.
Mevcuttaki bireysel araçlar açısından TTB taktırma yükümlülüğü bulunmuyor. 1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlara ise bu araçları piyasaya sürenler veya ithalatçıları ile üreticileri tarafından TTB taktırılması gerekiyor. Söz konusu araçların plakalarının veya sahiplerinin değişmesi durumunda TTB değişimi zorunluluğu bulunmuyor.
UTTS KAYIT SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİR?
Kayıt ve Hesap Onay
Yakıt harcamalarını gider olarak gösterecek taşıt sahipleri, utts.gov.tr adresinde "Kayıt Yap - Taşıt Sahibi Mükellef işlemleri" sekmesinden bilgileri doldurur. Bu işlem, taşıt sahibi adına yetkili kişi tarafından gerçekleştirilir.
Araç ekleme
Vergi levhası yükleme işleminden sonra, "Taşıt Ekle" menüsünden sistemi kaydedilmek istenen araçların bilgilerini eksiksiz doldurur. Her aracın ruhsatını sisteme yükleyerek araç ekleme işlemini tamamlar.
TTB Siparişi
Kaydedilen araçlara TTB montajı için, "Siparişlerim" menüsünden ilgili araçlar seçilir. Taşıtı montaja götürecek kişi ile sürücü aynı kişi değilse, montajı gerçekleştirecek kişinin bilgileri sisteme girilir.
Ödeme İşlemi
Ödeme aşamasında, Havale / EFT veya kredi kartı seçeneklerinden biri tercih edilir. Havale/EFT yöntemi tercih edilirse, açıklama kısmına sipariş numarası yazılmalıdır. Ödeme, Darphane tarafından onaylandığında, taşıt sahibine taşıt montaj kodu iletilir.
Montaj İşlemi
Firma yetkilisi, Otoban kurumsal hizmetler san. ve tic. ltd. şti. kurulusudur. Taşıt sahibi, Yetkilendirilmiş Taşıt Montaj Noktasına, taşıt montaj kodunu gösterir ve montaj işlemi gerçekleştirilir. Bu aşamada ek bir ücret talep edilmez.
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