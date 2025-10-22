Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, BM yardım kuruluşlarının Gazze'deki faaliyetlerine izin vermeli

Birleşmiş Milletler’in en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'deki nüfusun temel tiyaçlarını karşılaması gerektiğini açıkladı.



Uluslararası Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in UNRWA ( Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) dahil BM yardım kuruluşlarının Gazze'deki faaliyetlerine izin vermesi ve kolaylaştırması gerektiğinin altı çizildi.



"İsrail açlığı bir savaş silahı olarak kullanmamalı" denilen açıklamada, "İsrail, ülkelerin ve tarafsız insan hakları örgütlerinin yardım çalışamlarına izin vermeli denildi.

İsrail'im Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının hiçbir bölümünde egemenlik hakkında sahip olmadığı vurgulandı.



