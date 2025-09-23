Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kutlanıyor

23-29 Eylül tarihleri işitme yetersizliği olan bireylerin karşılaştıkları güçlüklere dikkat çekmek, işitme yetersizliği olan bireylerin haklarına ve ihtiyaçlarına yönelik bilinci yaygınlaştırmak, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası" olarak anılmaktadır.



Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında, işitme yetersizliği olan bireylerin eğitime, sağlığa, istihdama ve sosyal yaşama erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, işitme yetersizliği olan bireylerin toplumla daha güçlü bağ kurmalarını, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta karşılaştıkları engellerin kaldırılmasını, kapsayıcı bir toplumda yaşayabilmelerini aynı zamanda da işitmeye yardımcı cihazlara erişimi teşvik ederek sözel dilin geliştirilmesini ve işaret dili bilincinin artırılmasını amaçlamaktadır.



Uluslararası İşitme Engelliler Haftası, işitme yetersizliği olan bireylerin eşit haklara sahip olması gerektiğinin önemini vurgulayan bir farkındalık haftasıdır.

