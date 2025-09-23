Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kutlanıyor
Uluslararası İşitme Engelliler Haftası her yıl Eylül ayının son haftasında, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel hafta, işitme engelli bireylerin toplumdaki görünürlüğünü artırmayı, karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmeyi ve işaret dili farkındalığını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.
23-29 Eylül tarihleri işitme yetersizliği olan bireylerin karşılaştıkları güçlüklere dikkat çekmek, işitme yetersizliği olan bireylerin haklarına ve ihtiyaçlarına yönelik bilinci yaygınlaştırmak, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası" olarak anılmaktadır.
Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında, işitme yetersizliği olan bireylerin eğitime, sağlığa, istihdama ve sosyal yaşama erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, işitme yetersizliği olan bireylerin toplumla daha güçlü bağ kurmalarını, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta karşılaştıkları engellerin kaldırılmasını, kapsayıcı bir toplumda yaşayabilmelerini aynı zamanda da işitmeye yardımcı cihazlara erişimi teşvik ederek sözel dilin geliştirilmesini ve işaret dili bilincinin artırılmasını amaçlamaktadır.
Uluslararası İşitme Engelliler Haftası, işitme yetersizliği olan bireylerin eşit haklara sahip olması gerektiğinin önemini vurgulayan bir farkındalık haftasıdır.
BAKAN IŞIKHAN'DAN PAYLAŞIM
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası ile ilgili paylaşımda bulundu. Işıkhan paylaşımında;
"Dünya İşitme Engelliler Haftası
İşitme engelli vatandaşlarımızın muayene, tetkik, tedavi süreçlerinden yanında olmaya devam ediyoruz.
2023-2024 yılları arasında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında birçok destek sağladık." ifadelerine yer verdi.