Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na “corona virüs” iptali

Karnaval komitesinin Adana Valiliği'nde yaptığı toplantıda, corona virüs salgını nedeniyle 3-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı iptal edildi.

Açıklamada,” Her yıl ülkemizden ve dünyadan yoğun bir katılımla ilimizde gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl sekizincisini düzenleyeceğimiz “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Valiliğimiz himayesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İlçe Belediye Başkanlıklarımız ve Adana Ticaret Odası ve Karnaval Komitesi iş birliğinde, her yıl nisan ayında düzenlediğimiz “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”mızın sekizincisinin, 03-12 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte dünya genelinde gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok fuar, festival ve karnaval gibi insanların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, etkisi gün geçtikçe artan ve birçok can kaybına sebebiyet veren corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiği ya da iptal edildiği müşahede edilmektedir.



Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Seyhan, Çukurova, Sarıçam İlçe Belediye Başkanlıklarımız, Adana Ticaret Odası ve Karnaval Komitesinin katılımıyla 10 Mart 2020’ da gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantısı sonucunda, karnavalın uluslararası boyutunun ülkemiz ve ilimiz açısından beraberinde corona virüs (Covid-19) tehlikesi getireceği kanaatine varılmış; bu bağlamda 03-12 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın vatandaşlarımızın sağlığı göz önünde bulundurularak bu yıl yapılmamasına karar vermiştir” ifadelerine yer verdi.



BANDO VE TAVA CİĞER FESTİVALİNE ERTELEME KARARI



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünyada etkisini gösteren yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle, katılımcılarının birçoğunu Balkan ülkelerinden gelen bandoların oluşturduğu Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali'ni erteleme kararı aldıklarını söyledi.



Gürkan, Belediyede düzenlediği toplantıda, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan corona virüs salgınına karşı kentte önlemler aldıklarını ifade etti.



Belediye sağlık ekiplerinin kentte toplu ulaşımı sağlayan minibüsleri ve taksilerin tamamını dezenfekte ettiklerini anlatan Gürkan, toplu yaşamın yoğun olduğu alanlara el dezenfektan makineleri yerleştirilmeye başlandığını dile getirdi.



Covid-19 salgınının Balkan ülkelerindeki etkisinin arttığına dikkat çeken Gürkan, şunları kaydetti:



"Özellikle son birkaç gündür Bulgaristan'ın Plevne ve Gabrovo ardından Kuzey Makedonya'da corona virüs haberleri geliyor. Yunanistan'da zaten vardı. Virüsün ortaya çıkmış olması nedeniyle 10-12 Nisan tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivalini ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.



Çünkü festivalimize katılan bandoların büyük çoğunluğu Balkan ülkelerinden geliyorlar. Festivali daha sonra da yapabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın güvenliğini riske sokacak hiçbir şeyi yapmama kararı aldık. Gerekli hassasiyetleri ortaya koymamız gerekiyor. Sıkıntılı süreç bittikten sonra festivali ileri bir tarihte yapacağız."

CORONA VİRÜS NEDİR?NASIL KORUNURUZ?