Uluslararası Sıfır Atık gününde Emine Erdoğan'dan farkındalık çağrısı

Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, bu yıl ki teması “Gıda israfı”

Dünyada her yıl 2.3 milyar ton gıda israf ediliyor. Bu rakam, 5.8 milyon tabak yemeğe eşdeğer. Emine Erdoğan da yayınladığı video mesajla bu duruma dikkat çekti.

"Bugün dünyada 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor. Her 12 kişiden biri kronik açlık riski altında hayatını sürdürüyor." açıklamasıyla gıda israfına dikkat çeken Erdoğan, çöpe attığımız her yiyeceğin ardından oluşan zincirleme etkileri fark edelim istedik. Bu gidişata dur diyelim. Böylece Afrika'da, Asya'da, Gazze'de ve birçok coğrafyada, açlıkla-ölüm arasındaki o korkunç sınırda yaşayan kardeşlerimizin yanında yer alabilelim." mesajını verdi.

5 YAŞ ALTI ÖLÜMLERİN YARISI AÇLIKTAN

Emine Erdoğan, açlığın çocuk ölümlerine yol açtığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ne acıdır ki dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı açlıktan kaynaklanıyor. Nice çocuk büyüyemeden, güzel bir gün göremeden hayata veda ediyor. Halbuki küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece 4'te birini kurtarabilsek, dünyadaki açlığa son verebiliriz.”

“İSRAFIN YÜZDE 60'I EVLERDE OLUYOR”

Gıda israfı endeksi raporuna göre, israfın yüzde 60'ı evlerde gerçekleşiyor. Emine Erdoğan, “Ziyan edilen her lokmada, ”Hayatı o lokmaya bağlı insanların hakkı var." dedi.

“ÇOCUKLARIN AÇ KALMADIĞI BİR DÜNYAYI OMUZ OMUZA KURALIM”

Gıda israfı konusunda, daha duyarlı olunmasını isteyen Erdoğan, “Mutfaklarımızı israf merkezleri olmaktan kurtaralım. Nimete vefa mekanları yapalım. En önemlisi de bereketin, kıymet bilmekle olduğunu unutmayalım. Çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım." ifadelerini kullandı.