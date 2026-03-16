"Uluslararası toplum İsrail'in karşısında kararlılıkla durmalı"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze’deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ettiğini belirterek “Mescid-i Aksa’da ibadeti engelleme girişimi, kabul edilemez bir durum olup; sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlıktır ve uluslararası hukukun ihlalidir” dedi.

Duran X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtının ise bölgede gerilimi tırmandırdığı ve Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığını kaydetti.

“HER TÜRLÜ SALDIRININ KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



İsrail hükûmetinin bu adımlarının mevcut çatışmaların şiddetini artırma, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarsma ve yeni bir insani dramı tetikleme riskini taşıdığını belirten Duran, şunları ifade etti:

"Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, hukuk ve ilke tanımayan İsrail’in karşısında uluslararası toplumun kararlılıkla durması ve bir an önce sorumluluk üstlenmesi elzemdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, kutsal mekanlarımıza, Lübnan’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bölgesel istikrara yönelik her türlü saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz."