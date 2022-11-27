Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu: 5 zanlı yakalandı, 86 kilo skunk ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 5 zanlıyı gözaltına aldı.



Şüphelilerin kullandığı lüks otomobilde yapılan aramada 86 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.



Operasyonda 3 el telsizi, 3 otomobil, 2 dürbün, 6 telefon ve araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan 2 sinyal kesici bulundu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik etti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce,

uzun süreli takibin ardından Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı yapan suç örgütüne yapılan operasyonda

86.500 gram SKUNK

ELE GEÇİRİLDİ.



Örgüt lideri dahil 5 şüpheli gözaltında



Kırklareli @Jandarma'mıza tebrikler👏 pic.twitter.com/0Dot9sOcKj — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 27, 2022