Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu: 5 zanlı yakalandı, 86 kilo skunk ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 86 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu: 5 zanlı yakalandı, 86 kilo skunk ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından 'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı lüks otomobilde yapılan aramada 86 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 3 el telsizi, 3 otomobil, 2 dürbün, 6 telefon ve araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan 2 sinyal kesici bulundu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada İçişleri Bakanı , operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik etti.

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