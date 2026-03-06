Uluslararası yardım işaretiyle gündeme gelmişti. Sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Tokat'ta yaşanan olayda motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler H.Y ile Mustafa Koç'u yaralı olarak bulmuştu.

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Yapılan incelemelerde Yalman'ın vücudunda kazaya bağlı olmayan darp izleri tespit edilerek, 400 metre mesafede bulunan kanlı taşlardaki kan örneklerinin Y.'ye ait olduğu anlaşılmıştı.

Cinayet davasına dönüşen soruşturmada, kadının ölümünden dakikalar önce bir büfede uluslararası yardım işareti yaptığı öğrenilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ""Kadına karşı kasten öldürme" davasının bugün görülen dördüncü duruşmasında karar verildi.

Sanık Mustafa Koç ile birlikte tutuksuz yargılanan Ö.S., N.K., F.S., M.S., K.T., H.S. ve M.S., taraf avukatları ve maktulenin yakınları duruşmaya katıldı.

Tutuklu yargılanan Mustafa Koç, “Kadına karşı kasten öldürme" suçundan indirim uygulanmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz yargılanan 7 sanık için de beraat kararı verildi.