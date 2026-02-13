Uluslararası yardım işaretiyle yardım istedi, iki saat sonra öldü. Davası devam ediyor

Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Koç ile beraber birlikte tutuksuz yargılanan Ö.S., N. K., F. S., M. S., K. T., H.S. ve M. S., taraf avukatları ve Hatice Yalman'ın yakınları katıldı.

“ÇOCUĞUMU GERİ GETİRSİNLER”

Hatice Yalman'ın babası, mahkeme salonunda Mustafa Koç'a, “Benim çocuğumu getir. Yarım saat alacağım deyip götürdü. Çocuğumu geri getirsinler” dedi. Devamında huzursuzluk çıkarttığı gerekçesiyle baba Yalman mahkeme salonundan çıkartıldı.

Savcı mütalaasında Mustafa Koç ve yardım yataklık yaptığı iddia eden şüpheliler için kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile müebbet cezası istedi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için 6 Mart 2026 tarihine erteledi.