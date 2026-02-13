Uluslararası yardım işaretiyle yardım istedi, iki saat sonra öldü. Davası devam ediyor
Öldürülmeden önce yaptığı uluslararası yardım işareti ile gündeme gelen Yalman'ın cinayeti davasına devam edildi. Mahkeme 6 Mart'a ertelendi.
Tokat Kent merkezinde 29 Mart 2025 tarihinde yaşanan olayda motosiklet kazası ihbarı bölgeye sevk edilen ekipler; Hatice Yalman ve Mustafa Koç'u yaralı olarak bulmuştu. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalman, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde Yalman'ın vücudunda kazaya bağlı olmayan darp izleri tespit edilmiş ve 400 metre ötede bulunan taşlardaki kanların da Yalman'a ait olduğu tespit edilmişti.
MARKET ÇALIŞANI YARDIM İŞARETİNİ ANLAMAMIŞTI
Kaza soruşturması cinayet davasına dönerken, olaydan 2 saat önce Tokat'ta girdikleri markette Yalman'ın uluslararası yardım işaretini yaptığı anlaşılmıştı.
MUSTAFA KOÇ'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Mustafa Koç hakıknda Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesi kapsamında “Kasten adam öldürme” suçlaması ile dava açıldı.
Uluslararası yardım işaretini yaptığı an kameralara yansıdı.
Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Koç ile beraber birlikte tutuksuz yargılanan Ö.S., N. K., F. S., M. S., K. T., H.S. ve M. S., taraf avukatları ve Hatice Yalman'ın yakınları katıldı.
“ÇOCUĞUMU GERİ GETİRSİNLER”
Hatice Yalman'ın babası, mahkeme salonunda Mustafa Koç'a, “Benim çocuğumu getir. Yarım saat alacağım deyip götürdü. Çocuğumu geri getirsinler” dedi. Devamında huzursuzluk çıkarttığı gerekçesiyle baba Yalman mahkeme salonundan çıkartıldı.
Savcı mütalaasında Mustafa Koç ve yardım yataklık yaptığı iddia eden şüpheliler için kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile müebbet cezası istedi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için 6 Mart 2026 tarihine erteledi.