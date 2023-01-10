Ulusu Deresi'ni kirleten 3 tesise 790 bin lira ceza

Bolu'daki Ulusu Deresi'nde kirliliğe neden olan 3 tesise yönelik 790 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü'ne gelen kirlilik ihbarı üzerine çevre denetim ekipleri bölgeye sevk edildi.



DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bölgede su kirliliğine neden olabilecek tesislerde kapsamlı çevre denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde Ulusu Deresi'ne deşarj edilen atık suların çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde kirliliğe neden olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla arıtma tesislerinin çıkışlarından alınan atık su numunelerinin analizleri yapıldı.

İDARİ PARA CEZASI

Bakanlık tarafından yetkilendirilen çevre laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına göre çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 tesise 790 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen işletmeler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.