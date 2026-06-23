Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti

Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘’Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır.'' dedi.

İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan Dikbayır, uzun süre partinin mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2023 genel seçimlerinin ardından parti yönetimiyle yaşadığı ciddi fikir ayrılıkları sonrası 5 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti’den kesin olarak ihraç edilmiştir. Bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yaptıktan sonra 21 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmıştı.