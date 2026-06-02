Ümit Karan hakkında tahliye kararı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Ümit Karan 'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski futbolcu , uyuşturucu madde ticaretiyle suçlanmıştı .

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Ümit Karan hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda ilk kez hakim karşısına çıkan Karan'ın savunması alındı.

Duruşmada tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Karan'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede Karan'ın bu suçu zincirleme şekilde işlediği savunulmuştu. İddianamede Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testine sokulan Karan'ın testi pozitif çıkmıştı.

"HİÇBİR KIZA UYUŞTURUCU VERMEDİM"

Ümit Karan iddianamede yer alan savunmasında, "Ben herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermedim." iddiasını dile getirmişti.

İddianamede tanık olarak yer alan Ş.N.Ö ise Karan'ın kendisine uyuşturucu verdiğini ileri sürmüştü.