Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın kan örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi.

Adli Tıp Kurumu'na göre Karan'ın uyuşturucu testi, hem kanda hem idrarda yapılan incelemelerde pozitif çıktı.

Karan, "uyuşturucu madde imal, temin veya ticaret" suçlamasıyla gözaltına alınmış, ifadesi ardından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak, cuma günü cezaevine gönderilmişti.

23 ŞÜPHELİDEN 14'Ü TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyonla aralarında eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 23 kişigözaltına alınmıştı. Karan, soruşturma kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Ümit Karan dahil 13 kişi tutuklandı.

Tutuklanan isimler Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz, Melis Sabah, Nazlıcan Taşkın oldu.

9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.