Ümit Özdağ hakim karşısında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çağlayan Adliyesi 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görülüyor.

Duruşma saat 10.50 sıralarında başladı.

7 YIL 10 AY 15 GÜNE KADAR HAPİS İSTEMİ



İddianamede, Özdağ'ın basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti. Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınma sürecini başlatan sözlerinde, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamıştı.

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şubatta düzenlenen iddianamede, Özdağ hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

İDDİANAMENİN AYRINTILARI

Ümit Özdağ hakkında 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü "ihbar eden" olarak yer aldı.

İddianamede, Özdağ'ın kullandığı sosyal medya hesabından farklı tarihlerde 34 paylaşımda, Suriyeliler ve diğer sığınmacı gruplara ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların yetkili makamlarca yalanlandığı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Ramin Saeidi'nin dijital materyal incelemesinde, "Ambargotv" hesabını kullandığının tespit edildiği ve bu kişinin soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verildi.

Saeidi ifadesinde, İran Tebriz doğumlu olduğunu, "Ambargotv" isimli Twitter hesabının kendisine ait olmadığını Özdağ'a ait olduğunu belirtti.

Bu hesapta paylaşılan videoların kurgu ve düzenleme işlemleriyle ilgilenen kişilerden biri olduğunu, Özdağ ile 2021'de tanıştıklarını aktaran Saeidi, şunları kaydetti:

"Bu tanışıklık üzerine Ümit Özdağ'a ait olan "@ambargo tv" isimli X, YouTube ve Instagram hesaplarında paylaşılan videoların kurgu ve edit çalışmalarını gönüllü olarak yapmaya başladım. Halen de bu işleri yürütmekteyim. Bunların haricinde soruşturma dosyasında bulunan araştırma raporunda belirtilen haber niteliği taşıyan paylaşımları ben gerçekleştirmedim. Yapılan paylaşımların içeriğini ben belirlemiyordum. Bana direkt Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben de bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp, benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum. Onların onayı sonrasında belirtmiş olduğum sosyal medya platformları üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiriyordum. Yapmış olduğum video kurgu ve editlerin teyidini ben almıyordum. Ben sadece benden istenildiği şekilde düzenleme gerçekleştiriyordum."

Saeidi, buradaki paylaşımların kendisine ait olmadığını savunarak, "Ben sadece paylaşılacak videoların kurgu ve editlerini yapmaktaydım ve bunların talimatlarını da Ümit Özdağ'ın kendisinden alarak gerçekleştiriyordum." ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'DEKİ PROTESTOLAR

İddianamede, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturmanın şüphelisi Oğuzhan Kumpınar tarafından çekilen videonun, Özdağ'ın resmi X hesabından paylaşıldığı belirtildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce 21 Ocak'ta hazırlanan rapora değinilen iddianamede, 30 Haziran-3 Temmuz 2024 tarihinde Kayseri'de meydana gelen olaylarda, yaklaşık 15 bin 100 kişinin protestolara katıldığı, olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet-işyeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği, 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı ve olaylara katılan kişilerin Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan etkilenmiş olduklarının değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede, Özdağ'ın savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını savunduğu kaydedildi.

"NEFRETE YÖNLENDİRİCİ NİTELİKTE"

Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarındaki söz ve beyanlarının kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği belirtilen iddianamede, bu paylaşımların halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu ifade edildi.

İddianamede, paylaşımların birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu kaydedilerek, "Bunu müteakip tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" değerlendirmesi yapıldı.

Özdağ'ın paylaşımlarının Kayseri'de meydana gelen olayların oluşumunda etkili olduğu vurgulanan iddianamede, söz konusu suçun somut tehlike unsurunun da gerçekleştiği, şüphelinin 18 Ağustos-24 Aralık 2024 tarihlerinde de ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikteki paylaşımlarına devam ettiği, üzerine atılı suçu işlediği hususunda yeterli suç şüphesinin bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, Özdağ hakkında partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da iddianame düzenlendiği hatırlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, Özdağ'ın, basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması talep edildi.