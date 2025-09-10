Ümit Özdağ hakim karşısında: 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci duruşmada savunma yapmadı son savunma için mahkemeden ek süre istedi.
İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı.
Ümit Özdağ için 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.
Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasına konu olan konuşmayı 19 Ocak'ta partisinin Antalya'daki istişare toplantısında yapmıştı.
Özdağ bir gün sonra Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti.
Devamındaki süreçte "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasından 5 ay tutuklu kalan Özdağ, 2 yıl 4 ay ceza almıştı.
