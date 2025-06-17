Ümit Özdağ hakim karşısında: Karar bekleniyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunuyor.
Özdağ, bugün Silivri'de saat 10.30'da hakim karşısına çıktı.
Duruşmada karar çıkması bekleniyor.
Duruşmayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da takip ediyor.
4,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Savcı, mütalaasında Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti.
Mütalaada ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.
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