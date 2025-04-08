Ümit Özdağ için 7 yıl hapis talebi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti. Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.



Ümit Özdağ'ın gözaltına alınma sürecini başlatan sözlerinde, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamıştı.

Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...