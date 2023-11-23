Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılan "gizli protokolü" açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı protokolü kamuoyuyla paylaştı.

Özdağ, "Aşağıda üzerinde çok konuşulan ancak ilk kez yayınlanan Zafer Partisi-CHP Protokolünün tamamının fotoğrafını göreceksiniz. Bu protokolu eleştiren 6’lı masa birleşenlerine ve CHP içinden protokola karşı çıkanlara cevap veriyorum. 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin 1. Turunu hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybettiniz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Zafer Partisi ile her türlü görüşmeyi reddetmiştiniz." dedi.

Mutabakatın “Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü” başlıklı kısımda; İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın daha Zafer Partisi’ne verilmesi, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi’ne tahsis edilmesi konusunda anlaşıldığı görüldü.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından ittifak arayışını genişleten Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüş ve bu görüşmenin ardından da Ümit Özdağ ile bir protokol imzaladığı iddia edilmişti.

Daha önce dönemin parti sözcüsü Faik Öztrak'ın yalanladığı iddia, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından doğrulanmıştı. Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti ile DEVA ve Gelecek partilerinden tepki gelmişti.

