Ümit Özdağ kimdir? Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ kaç yaşında ve nereli?

Ümit Özdağ, sosyal medyanın en çok merak edilen ve araştırılan siyasetçileri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve söylemleriyle dikkat çeken Ümit Özdağ'ın hayatı hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Ümit Özdağ kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kaç yaşında ve nereli?

Ümit Özdağ kimdir? Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ kaç yaşında ve nereli?

, 1961 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelmiştir. Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma görevlisi, Doçent ve Profesör olarak görev yaptı.

25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi. Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin kurucusu ve genel başkanıdır. Büyük Millet Meclisinde İstanbul milletvekilidir.

İngilizce ve Almanca bilen Özdağ, bekar ve 1 çocuk babasıdır.

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