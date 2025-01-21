Ümit Özdağ kimdir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın biyografisi

3 Mart 1961 tarihinde babasının görevi nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelen Ümit Özdağ'ın annesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ilk kadın kolları başkanı Gönül Özdağ. Babası ise Millî Birlik Komitesi Üyesi Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ'dır.



İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans çalışmasını “Türkiye’de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı” üzerine hazırlamıştır.



Ümit Özdağ, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde “Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur.



Dr. Özdağ, 1993 yılında “Menderes Döneminde Ordu-Siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi” konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını almıştır.



ÖZDAĞ'IN SİYASİ HAYATI



Ümit Özdağ, lise yıllarında Ankara’da Çankaya Ülkü Ocakları’nda ve Ankara Koleji’nde ülkücü hareket içinde siyasi mücadeleye başladı.



2003 senesinde aktif siyasete girdi ve MHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.



2011 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından MHP’ye davet edilmiştir. 2011 seçimlerinde İstanbul’dan MHP 2. Bölge 4. Sıra adayı gösterilmiştir. Haziran 2015 seçimlerinde MHP’den Gaziantep 1. Sıra adayı gösterilmiş ve Gaziantep Milletvekili seçildi.



Özdağ Kasım 2015 seçimlerinde de Gaziantep’ten milletvekili seçilmiştir. Aralık 2015’de MHP Genel Başkan yardımcısı olan Ümit Özdağ, bu görevinden istifa ederek, 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına Rize’de adaylığını açıklamış ve 20 Ekim 2016 tarihinde MHP’den ihraç edilmiştir.



Ümit Özdağ, daha sonra İYİ Parti’nin iki kurucusundan birisi olarak partinin kurucular kurulu listesini hazırladı.



2018 seçimlerinde İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. 4 Mart 2021’de İYİ Parti’den istifa etmiş ve Ayyıldız Hareketini kurmuştur.



26 Ağustos 2021'de kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vererek 194 Kurucular Kurulu üyesi ile birlikte resmen Zafer Partisi’ni kurdu.



