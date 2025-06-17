Ümit Özdağ tahliye edildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşması, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi iki numaralı duruşma salonunda görüldü.

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ümit Özdağ'ın üzerine atılı suçtan 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

Özdağ, cezaevinden tahliye edildi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ, "Bu ceza halkın vicdanına uygun değildir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunuyordu.



Özdağ, bugün Silivri'de saat 10.30'da hakim karşısına çıktı.



Özdağ'ın, "Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla yargılandığı dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyordu.