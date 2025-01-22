Ümit Özdağ tutuklandı: Zafer Partisi’nde yeni görev dağılımı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün tutuklandı. Başkanlık Divanı’nda yeni görevlendirme yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu Genel Başkanvekili, Divan Üyesi Musa Ertugan ise Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

Ümit Özdağ tutuklandı: Zafer Partisi’nde yeni görev dağılımı

Zafer Partisi Genel Başkanı 'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Başkanlık Divanı Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun Genel Başkanvekili olarak görevlendirildiğini bildirdi. Polat, ayrıca Divan Üyesi Musa Ertugan'ın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildiğini ifade etti.

ÖZDAĞ NEDEN TUTUKLANDI?

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

Özdağ, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.

SON DAKİKA. Ümit Özdağ tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

SON DAKİKA. Ümit Özdağ tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

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