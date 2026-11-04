Ümit Özdağ'a tehdit davasında beraat

Berna Sultan Osmanoğlu’nun 2024 yılında İstanbul’daki düğünü nde konuşan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz’ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ , “Şevki, umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun, soysuzun kim olduğunu gösteririm.” paylaşımını yapmıştı.

Yılmaz’ın şikayeti üzerine Özdağ hakkında dava açıldı. Kocaeli 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5’inci duruşması görüldü.

Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Son duruşmada yapılan savunmaları değerlendiren mahkeme, Ümit Özdağ’ın beraatine karar verdi.