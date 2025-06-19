Ümit Özdağ'dan CHP'ye ziyaret | Özgür Özel: Bir utanç son buldu

Şimdi kendisine yapılmayan bu muameleyi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ya da Sayın Ümit Özdağ'a yapıyor oluşu, son derece utanç verici. Dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasını bu millet kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz."

"Elbette davalar olur, kimse yargılanmaktan muaf değil ancak Sayın Erdoğan yıllarca yargılandı ama bir kez olsun gözaltına alınmadı, bir gün tutuklu kalmadı. Cezası onaylandığında dahi cezaevine telefonla davet edildi.

Özel, tüm siyasi tutukluların bir an önce serbest kalmaları gerektiğini belirterek, şölye devam etti:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

MECLİS'TE YAŞANAN GERİLİM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışma sebebiyle Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ve CHP'ye ilişkin sosyal medya paylaşımının sorulması üzerine Özel, "Mecliste dün akşam, zaman zaman yaşanan bir talihsiz Meclis ve iletişim kazası olmuş." dedi.

Tekin Bingöl'ün Ermeni soykırımı iddiaları konusundaki tutumunun ne partilerinden ne de kendisinden farklı olmadığının açıkça ortada olduğunu belirten Özel, şunları dile getirdi:

"İlk kez görev yapılan bir süreçte kapanan mikrofonun, Tekin Bingöl'ün söz kesmesi gibi algılandığı bir noktada, bir telefon görüşmesiyle dikkatin dağınık olduğu bir yerde ve asla ve asla Meclis Başkanlık Divanı'nda takınılmaması gereken tutum, yapılmaması gereken bir hareketin yapılmasıyla birlikte istenmeyen olaylar bütünü oluşmuş.

Biz, muhalefetin böyle meselelerden dolayı birbiriyle çelişki, sürtünme, sert dille cevap vermesinin, hiçbirimizi değil bir kişiyi memnun edeceğini biliyoruz."

Özgür Özel, CHP olarak bundan sonraki süreçte İYİ Parti ile iyi ilişkileri, partinin seçmenlerine ve İYİ Parti'ye duyduğu saygı çerçevesinde sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT

Özel, bir gazetecinin, "Mazot hesabınıza Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi mazot hesabıyla yanıt verdi. 'Sayın Özel'in temel matematik bilgisinin, siyaseti gibi iç açıcı olmadığı anlaşılıyor.' ifadesini kullandı. Yanıtınız ne olur?" şeklindeki sorusu üzerine şöyle cevap verdi:

"Sayın Erdoğan'ın, klimalı salonlardan çıkmasını, çiftçinin halini tarlada, işçinin halini servis beklediği duraklarda ya da fabrikalarda, esnafın halini siftah yapmayı beklediği dükkanlarında, emeklinin halini de alışveriş yapamadığı ve geç saatlere bıraktığı pazarlarda sormasını dilerim. Daha ne söyleyeceğiz?

AK Parti'li emekli de Tayyip Erdoğan gelmeden 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla, şimdi 2 çeyrek altına düştü. AK Parti'ye oy veren asgari ücretli 7 çeyrek altın alıyorken 3 çeyrek altına düştü. O, bizim bidon hesabından üzülmüş, başka mazot hesapları yapıyor.

Ülkeyi 23 yıldır yöneten kişinin, 'Benim verdiğim asgari ücretle 445 litre mazot alınıyor.' hesabından kıvanç değil hicap duyması gerektiğini düşünüyorum. Alman Şansölyesi, 'Benim verdiğim asgari ücretle 1370 litre mazot alınıyor.' diyor.

Almanya ile aramızda 3,5 kat fark var. Sayın Erdoğan, asgari ücretin mazot karşısındaki alım gücüyle övünüyorsa bunun Türkiye açısından da kendisi açısından da sağlıklı bir değerlendirme olmadığını ifade etmem lazım."

ÖZDAĞ'DAN ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da tutuklu bulunduğu sürede CHP'nin kendisine verdiği destekten dolayı Özel'e teşekkür etti.

Herkesin siyasi görüşünden bağımsız şekilde eşit olduğu bir Türkiye istediklerini ifade eden Özel, buna muhalefet kadar iktidarın da ihtiyacı olduğunu anlattı