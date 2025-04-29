Ümit Özdağ'ın hakaret davasında ilk duruşma: Dava 10 Eylül'e ertelendi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. Dosyayı mütalaa için savcılığa gönderen mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu Özdağ ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partili yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı.
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ'ın savunması alındı.
"SÖYLEMLERİM SİYASİ ELEŞTİRİ"
Özdağ, savunmasında şunları kaydetti:
"AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yaşadığımız tartışmanın konusu tarihtir, Türk tarihi ve Türkiye'nin bugünüdür. Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmedim. Ben, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın izlediği politikaların Türk milletinin inancı, tarihi ve kültürünü yıprattığını ifade ettim. Yaptığım bu tespit, düşünce hürriyeti kapsamında ifade edilmiş bir siyasi eleştiridir. Erdoğan anılan politikalarını eleştirdiğim dönemde 'Cumhurbaşkanı' değil 'Başbakan'dır. Diğer bir ifade ile söz konusu eleştiriler teknik olarak Cumhurbaşkanı'nın değil Başbakan'ın politikalarına yöneliktir."
Özdağ, söylemlerinin, siyasi eleştiri sınırlarını aşmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.
Duruşmada, Özdağ'ın ardından avukatlarının savunması alınırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da beyanda bulundu.
DAVA ERTELENDİ
Dosyanın mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verildi. Duruşma 10 Eylül gününe ertelendi.
DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK
Duruşmayı izlemek için adliyeye gelen bazı partililer ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Salona alınmayan bazı partililer, duruma slogan atarak tepki gösterdi.
Adliye ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.
Ayrıca, duruşmayı çok sayıda basın mensubu takip etti.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.
Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanıyor.
İddianamede Özdağ hakkında cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.
Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep ediliyor.
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