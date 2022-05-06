Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürüyüşüne izin verilmedi

Haberler - NTV Haber 06.05.2022 - 15:01
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı'na gideceğini duyurması sonrasında sabah saatlerinde Meclis Dikmen kapısına geldi.
Bakanlığa doğru yürümek isteyen Özdağ'a güvenlik güçleri izin vermedi. Bunun üzerine partililer ve polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Yürüyüşüne izin verilmeyen Özdağ Meclis önünde açıklama yaparak partisine komplo kurulduğunu söyledi.
Gerginlik Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili bazı ifadelerine Bakan Soylu'nun sert sözlerle tepki göstermesiyle başlamıştı.