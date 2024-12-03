Ümit Özlale kimdir? CHP'ye katılan Ümit Özlale kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 yılında Almanya Holzheim'da dünyaya geldi. Ekonomist, akademisyen ve siyasetçidir. İYİ Partide Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilmiştir.



Özlale, Almanya'ya işçi olarak gitmiş Girit Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1987 yılına dek Bornova Anadolu Lisesinde ortaokulu, devamında üç yıl boyunca İzmir Fen Lisesinde de liseyi okudu.

Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde; ardından ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı.



2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı.



2009'dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir.



Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir. 2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır.

27 Temmuz 2024 tarihinde spiker Serap Belovacıklı ile evlendi.