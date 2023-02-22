Ümit Sedat Özcan olayında flaş gelişme: Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ümit Sedat Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı

46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan aylar önce ortadan kaybolmuş ailesi evlatlarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Kuzeni tarafından şiddet gördüğü iddia edilen Ümit Sedat Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ümit Sedat Özcan olayında flaş gelişme: Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ümit Sedat Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı

  1. ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Ümit Seda Özcan'dan acı haber geldi. Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ümit Sedat Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgisi bulunan 4 şüpheli adliyeye sevk edilecek.
Ümit Sedat Özcan olayında flaş gelişme: Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ümit Sedat Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı - 1

AİLENİN İDDİALARI

Aile kuzen Kubilay Güney ve onu koruyan ablasından şüphelendiğini dile getirmişti. Aile Kubilay'ın kayıp Sedat Özcan'ı ve kendilerini tehdit ettiğini ifade etmişti. Kubilay Güney, Özcan'ın bir kadınla Bulgaristan'a gittiğini iddia etmişti. 

GÖRGÜ TANIĞINDAN KORKUNÇ İDDİA

Ümit Sedat Özcan hakkındaki en çarpıcı iddia ise Mesut isimli bir görgü şahidinden gelmişti. Mesut Bey, "Resmen cinayet işlemiş her tarafını kesmiş biçmiş. Kubilay, Sedat'ın bazı uzuvlarını kesmiş."ifadelerini kullanmıştı. 

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