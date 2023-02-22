Ümit Sedat Özcan olayında flaş gelişme: Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ümit Sedat Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı

AİLENİN İDDİALARI



Aile kuzen Kubilay Güney ve onu koruyan ablasından şüphelendiğini dile getirmişti. Aile Kubilay'ın kayıp Sedat Özcan'ı ve kendilerini tehdit ettiğini ifade etmişti. Kubilay Güney, Özcan'ın bir kadınla Bulgaristan'a gittiğini iddia etmişti.

GÖRGÜ TANIĞINDAN KORKUNÇ İDDİA

Ümit Sedat Özcan hakkındaki en çarpıcı iddia ise Mesut isimli bir görgü şahidinden gelmişti. Mesut Bey, "Resmen cinayet işlemiş her tarafını kesmiş biçmiş. Kubilay, Sedat'ın bazı uzuvlarını kesmiş."ifadelerini kullanmıştı.