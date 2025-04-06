Ümit Uysal kimdir? CHP Genel Başkan adayı Ümit Uysal'ın hayatı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'nin 6 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurulunda genel başkanlığı adaylığını açıkladı. İşte, CHP Genel Başkan adayı Ümit Uysal'ın biyografisi...



ÜMİT UYSAL KİMDİR?



Ümit Uysal, 1970 yılında babasının görev yaptığı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dünyaya geldi.



1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak üniversiteye kaydoldu ve 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.



30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi ve belediye başkanı oldu.



2019 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterildi ve kazandı.



2024 yerel seçimlerinde yüzde 62.3’lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi.



Evli ve iki çocuk babası olan Uysal, "Lavinya'nın Aşkla İmtihanı" isimli öykü kitabının da yazarıdır.