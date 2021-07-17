Ümitcan Uygun'a uyuşturucu suçundan tahliye

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan ancak daha sonra uyuşturucu suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun tahliye edildi.

NTV Haber 17.07.2021 - 09:39

Ümitcan Uygun'a uyuşturucu suçundan tahliye

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Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemi ile iddianame hazırlamıştı.

Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz sosyal medya hesabından, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.

Uygun, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

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