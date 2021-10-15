Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır açıklaması: Ailesiyle arasını ben düzelttim

Ankara Keçiören'de geçen yıl 3 Haziran'da meydana gelen ve kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.



Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da sosyal medyadaki canlı yayında kendisini döven Uygun'dan şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında, Uygun ve o sırada evde bulunan arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Sanık Uygun davada suçlamayı kabul etmedi ve Esen'in yaşadığı evin kendisine ait olduğunu ileri sürdü.



DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI



Ümitcan Uygun'un, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunan Uygun, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile cezaevinden bağlandı.



''ALEYNA'NIN YAŞADIĞI EV BANA AİTTİ''

Duruşmada savunma yapan Ümitcan Uygun, Sema Esen'in yaşadığı evin kendisinin ve tüm faturalarının kendi adına olduğunu söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Uygun, "Biz Aleyna'yla yaşarken, ağabeyi geldi bizde kaldı. Yanında kız arkadaşı da vardı. Onları 10 gün misafir ettik. Aleyna’nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de aralarını düzeltmek için annesi ve ağabeyi ile konuşup onları barıştırdım" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.