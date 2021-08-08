Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrolle serbest

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA 08.08.2021 - 11:14

Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrolle serbest
Ümitcan Uygun ve Erol Uygun (soldan sağa)

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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü: Ümitcan Uygun "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü: Ümitcan Uygun "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama'' suçundan gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Erol Uygun, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erol Uygun, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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