Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı - DHA 06.08.2021 - 21:13 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 21:29

Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

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