Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı mı?

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı. Anadolu Ajansı (AA), Erol Uygun'un tutuklandığını duyurdu. Ancak AA'dan daha sonra düzeltme geldi. Yapılan açıklamada "tutuklandı" ifadesinin sehven yer aldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı 07.08.2021 - 13:16

Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı mı?
Ümitcan Uygun

İlişkili Haberler

Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrolle serbest

Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrolle serbest

Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

Ankara'da Esra Hankulu'nun (25) şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınmıştı.

Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı (AA), burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun'un, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçundan tutuklandığını duyurdu.

AA'DAN DÜZELTME GELDİ

Ancak AA tarafından daha sonra yapılan düzeltmede '''Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı' başlıklı haberimizde 'tutuklandı' ifadesi sehven yer almıştır'' denildi.

Erol Uygun'un savcılık sorgusu sürüyor.

Ümitcan Uygun da dün "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...