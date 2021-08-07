Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı mı?

Ankara'da Esra Hankulu'nun (25) şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınmıştı.

Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı (AA), burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun'un, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçundan tutuklandığını duyurdu.



AA'DAN DÜZELTME GELDİ

Ancak AA tarafından daha sonra yapılan düzeltmede '''Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı' başlıklı haberimizde 'tutuklandı' ifadesi sehven yer almıştır'' denildi.

Erol Uygun'un savcılık sorgusu sürüyor.

Ümitcan Uygun da dün "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.