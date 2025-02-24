UMKE ekibi acil yardım isteyen hastaya ulaştı

Zonguldak Bahçelievler Mahallesi’nde yalnız başına yaşayan 81 yaşındaki İmdat Ünver, solunum sıkıntısı nedeniyle 112'yi arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ambulans ekibi hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), zorlu hava ve yol şartlarına rağmen Ünver’in evine ulaşmak için harekete geçti.



Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki dik rampayı aşarak hastaya ulaşan ekip, özel kombinasyon sedye kullanarak Ünver’i güvenli bir şekilde taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşlı adam Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.