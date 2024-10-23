UMKE nedir? UMKE'nin görevleri neler?

UMKE Yurtiçi ve Yurtdışında meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kazazede/afetzedelere olay yerinde başlayarak ambulansa veya bir sağlık tesisine nakil edilinceye kadar geçen süre içerisinde medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunmak üzere, gerekli temel ve ileri eğitimleri almış ve ihtiyaca uygun olarak donatılmış sağlık personelinden oluşan medikal kurtarma ekibidir. MKE afet ve acil durumlar dışında KBRN olayları, yangın ve patlamalar, büyük trafik kazaları, toplumsal olaylar, toplu göç ve büyük nüfus hareketleri, ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, tehlikeli ve salgın hastalıklar vb. olaylarda da görev almaktadır.

UMKE'NİN GÖREVLERİ NELER?



UMKE personeli normal zamanlarda kendi görev yerlerinde (İl Sağlık Müdürlüğü, Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, 112 Başhekimliği, Komuta Kontrol Merkezi, ASH İstasyonları, vb.) asli işlerini yürütür. Afet ve acil durumlarda ise Bakanlık veya İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda yurtiçinde veya yurtdışında icra edilecek medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alır.



UMKE’nin sahada sunacağı medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin 7/24 kesintisiz devam ettirilebilmesi amacıyla eğitim, tatbikat ve diğer faaliyetlerine düzenli olarak aralıksız devam edilmektedir. Bu kapsamda Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda her yıl aralık ayında 30 Bölge Koordinatörlüğünün Afet/UMKE sorumlularının katılımı ile bir sonraki yılın eğitim, tatbikat ve diğer tüm faaliyetleri planlanarak, Bakan Yardımcılığı Makamından onaylanmak suretiyle 81 İl Sağlık Müdürlüğüne dağıtımı yapılmaktadır.



UMKE yurtiçinde veya yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarda medikal kurtarma hizmetleri ile acil sağlık hizmetleri sunar. Medikal kurtarma hizmetlerinde genellikle 1 hekim ve 4 sağlık personeli (Hemşire, Ebe, AABT, ATT, TST, Sağlık Teknikeri, Anestezi Teknikeri vb. acil müdahale yapabilme kapasitesine sahip personel) özel ekipmanlarla donatılmış (Canlandırma çantası, travma tahtası, kurtarma sedyeleri, Jeneratör, kurtarma vinci, çeki demiri, port bagaj) 4X4 arazi tipi UMKE Medikal Kurtarma Aracı kullanır. Personel aldıkları özel eğitim ve donanımla, imkân ve kabiliyetlerini kullanarak afetzedenin hayatta kalması ve hayatını sağlıklı olarak idame ettirebilmesi için olay yerinde en kısa sürede medikal müdahale yapar.



Medikal müdahalesi yapılan afetzedelerin, ambulanslar ve uygun nakil araçları ile en kısa süre içerisinde ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabileceği sağlık tesislerine sevkini sağlar.



UMKE medikal kurtarma hizmetlerinin yanında afetlerin büyüklüğüne göre sahada cerrahi müdahale üniteleri, acil müdahale üniteleri, seyyar hastaneler ve personel barınma üniteleri, mobil komuta merkezleri ve mobil olay yeri yönetim merkezleri kurarak afete müdahale ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında sunulacak sağlık hizmetlerinin her aşamasında aktif görev alır.



UMKE tarafından kurulan 50 yataklı seyyar hastanelerde tüm branşlardaki Uzman Hekimler ile Pratisyen Hekimler ve özel eğitim almış acil servis, yeni doğan, ameliyathane, yoğunbakım ve servis hemşireleri ile Laboratuvar, Radyoloji, Anestezi ve ortopedi Tekniker/Teknisyenleri ile diğer sağlık personeli görev yapmaktadır.