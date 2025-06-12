Ümmügülsüm'ün kumbara kazası: Dilini kesti
Bursa'da kumbarasını açmak isteyen bir çocuk, elindeki bıçağın bir anda fırlamasıyla dilinden yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kumbarasını açmaya çalışan çocuk elindeki bıçağın diline saplanması sonucu yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak'taki bir evde yaşayan Ümmügülsüm A, (9), evde kumbarasını bıçakla açmak istedi.
Bu sırada elinden fırlayan bıçak, çocuğun diline saplandı.
Çocuğun yaralandığını gören aile fertleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun diline dikiş atıldı.
Ümmügülsüm A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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