Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için tarih verildi

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosunda geri sayım devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Anadolu Yakası'nda yapımında sona gelinen Göztepe-Ümraniye metro hattının test sürüşüne katıldı.

Üç ilçeden geçen metro hattındaki test sürüşüne Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu da tanıklık etti.

TARİH VERİLDİ

Test sürüşü öncesi çalışmalar hakkında bilgi alan Nuri Aslan, hattın yıl sonunda açılmasının planlandığını aktardı.

Üsküdar-Sultanbeyli metro hattındaki Çarşı, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattındaki Yenisahra istasyonuyla entegrasyon olduğunu dile getiren Aslan, "Bu yılın sonunda burayı yolcu taşımaya başlayacağız ve devreye alacağız. Böylece büyük sorunu çözmüş olacağız." dedi.