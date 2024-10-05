Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı ne zaman açılacak? İmamoğlu açıkladı

İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıran raylı sistem ağı genişliyor.



Yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet verecek Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı'nda sona yaklaşıldı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 ilçeden geçecek metronun Ataşehir şantiyesinde incelemelerde bulundu.



13 kilometre uzunluğundaki hatta 11 durak bulunuyor. Yüzde 85'i tamamlanan proje Finans Merkezi’ne de hizmet verecek.



21 DAKİKALIK YOLCULUK SÜRESİ

Yolculuk süresi 21 dakika olan hat tek yönde 44 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip.



Yeni hat yapımı tamamlandıktan sonra Üsküdar-Çekmeköy, Kadıköy-Tavşantepe metro hatları ve Marmaray ile entegre olacak.



İmamoğlu, yeni hattın 2025 yılının ekim-kasım aylarında hizmete gireceğini açıkladı.