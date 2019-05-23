Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki bir hücrede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk müdahaleyi cezaevi görevlileri yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri, duman tahliyesinin ardından cezaevinden ayrıldı.
Ümraniye Cezaevi'nde yangın
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'da Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki bir hücrede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.