İstanbul'da Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 09.30 sıralarında iddiaya göre Zeynep D. adlı sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle aracın lastiği koparken, savrulan araç 10 metre ileride durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, sürücü Zeynep D. ve araçtaki küçük bir kız çocuğu yara almadan kurtuldu.
Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yola dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışmasını ardından kaza yapan araç kaldırıldı, trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.