Ümraniye TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 00.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, ön kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Alevlerin hızla sardığı otomobil, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.