Ümraniye TEM'de servis aracı devrildi: 8 yaralı

Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halinde olan ve banka çalışanlarını taşıyan 34 LAF 264 plakalı servis aracı devrilerek yan yattı.



Kazada, servis aracındaki 8 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

