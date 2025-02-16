Ümraniye TEM'de yol kesen magandalar: Aracın aynasını kırdılar, kapıları tekmelediler

Olay, 14 Şubat Cuma saat 21.15 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen Abdullah Enfal Ş.’nin (19) önü trafikte yol verme tartışması yaşadığı bir araç sürücüsü tarafından kesildi. Araçtan inen 3 kişi Abdullah Enfal Ş.'nin kullandığı araca saldırmaya başladı. Küfür eden saldırganlar aracın aynasını kırdıktan sonra kapısını tekmeledi.

AYNAYI KIRIP KAPIYI TEKMELEDİLER



Olayın ardından saldırıya uğrayan Abdullah Enfal Ş.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı aracın Arzu Y.’nin üzerine kayıtlı olduğu, aracı kullanan kişinin ise oğlu Halil Can G. (26) olduğu tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda diğer şüphelilerin Cihan G. (20) ve Mustafa E. (22) olduğu belirlendi.



ŞÜPHELİLERİN 23 SUÇ KAYDI ODUĞU ORTAYA ÇIKTI



Yaşadıkları adreslerde gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.



Burada ifadeleri alınan 3 şüpheli "Trafiği tehlikeye düşürmek", "Tehdit ve hakaret" ile "Mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan şüphelilerin poliste daha önceden 23 suç kaydı olduğu belirlendi.



Ayrıca trafik ekipleri tarafından sürücü Halil Can G.’ye 993 lira idari para cezası uygulandı.

