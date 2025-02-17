Ümraniye'de 10 metre yüksekten düşen otomobilin sürücüsü kurtuldu
İstanbul Ümraniye'de kontrolden çıkan bir otomobil viyadükten düştü. Otomobilin sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.
Ümraniye'de Eren B. idaresindeki 34 KKN 558 plakalı otomobil, Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı, ardından bariyeri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki viyadükten düştü.
Otomobilde sıkışan sürücü Eren B, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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