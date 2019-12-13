Ümraniye'de 12 katlı binada yangın

Ümraniye'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Esenevler Mahallesi Berra Sokak'ta bulunan 12 katlı bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sırasında oluşan dumanın apartman boşluğunu kaplaması nedeniyle üst katlarda oturanlar binada mahsur kaldı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yangının başladığı elektrik panosundaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da 48 dairenin bulunduğu apartmandaki vatandaşları itfaiye merdivenleriyle tahliye etmek için çalışma başlattı.



Binadan tahliye edilenlere olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilirken, ciddi biçimde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.